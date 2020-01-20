США мають інформацію про загрозу американським військам у Німеччині



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Військові США попереджені про напад на свої бази в ФРН

Американська армія в Європі підтвердила, що «потенційна загроза була визначена та досліджена минулої ночі»

Сполучені Штати отримали розвідку про можливу неминучу атаку, заплановану проти військовослужбовців, розміщених у Німеччині.

Про це повідомляють автори публікації в Newsweek, посилаючись на звіт, який вони бачили.

66-а бригада військової розвідки отримала інформацію третьої сторони, яка вказує на те, що можливий напад може статися на солдатів казарми військової бази у Графенвері або у Дульмені; точне місце, дата та час можливого нападу були невідомі.

Інформація була позначена незасекреченою та від вищого службовця американської розвідки.

«Джерело інформації заявило, що напад буде здійснений невідомим йорданським екстремістом, який зараз перебуває в Німеччині поблизу невідомої військової бази», - йдеться у повідомленні.

Американська армія в Європі підтвердила, що «потенційна загроза була визначена та досліджена минулої ночі».

«Проводилися консультації з німецькими та американськими посадовими особами, і не було знайдено неминучої загрози», - йдеться в повідомленні прессекретаря. «Ми хотіли б нагадати всім бути пильними та уважними щодо свого оточення».

Зазначимо, 9 січня двох американських військовослужбовців знайшли мертвими на авіабазі США Шпангдалем у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини. Обоє загиблих входили до 52-ї авіаційної ескадрильї технічного обслуговування.

ВВС США присутні в німецькому Шпангдалемі з середини 1950-х років.