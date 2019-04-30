У США розповіли, як Росія порушує релігійні свободи у Криму і на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Флешмоб в окупованому Криму «Мусульмани – не терористи»

В окупованому РФ Криму російська влада продовжує викрадати, катувати й ув'язнювати кримськотатарських мусульман», - зазначається в документі

Вашингтон розкритикував переслідування Кремлем релігійних меншин - як на території РФ, так і в окупованих районах Донбасу та в Криму.

Про це йдеться в останній доповіді Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи (USCIRF).

«Російське законодавство орієнтується на «екстремізм» без належного визначення цього терміну, що дає можливості державі переслідувати широкий спектр ненасильницької, неполітичної релігійної діяльності», - зауважується в доповіді.

У цьому зв'язку наводяться випадки переслідувань представників церкви саєнтології, свідків Єгови, ісламського місіонерського руху Джамаат Табліг, послідовників турецького богослова Саїда Нурсі тощо.

Окрема увага звертається на переслідування релігійних меншин на Кримському півострові, а також в окупованих районах Донбасу.

«В окупованому РФ Криму російська влада продовжує викрадати, катувати й ув'язнювати кримськотатарських мусульман», - зазначається в документі. Крім того, на сході України триває експропріація церковних будівель та залякування релігійних громад, указали в USCIRF.

Доповідь містить заклики до Москви внести зміни до закону про екстремізм, а також інших законодавчих актів, які використовуються для переслідування релігійних меншин. США також закликають владу РФ не перешкоджати присутності міжнародних спостерігачів в окупованому Криму для перевірки дотримання світових стандартів прав людини та релігійної свободи.

До слова, нещодавно в Росії після обшуків затримали п’ятьох «свідків Єгови».

Джерело: Укрінформ