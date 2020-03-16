У США стартують клінічні випробування вакцини проти коронавірусу



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У випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років

Клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2 почнуться в США, в дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в місті Сіетл. Перший учасник випробувань отримає експериментальну дозу в понеділок, 16 березня, повідомляє Associated Press.

Всього у випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років. Вони будуть отримувати різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, що базується у штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров’я США (NIH).

Також було проанонсовано можливий початок в квітні клінічних випробувань антикоронавірусної вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-сіті. У випробуваннях візьмуть участь кілька десятків добровольців.

Видання DW зазначає, що 15 березня, повідомлялося, що між США і Німеччиною виникла суперечка через розташовану в місті Тюбінген німецьку біотехнологічну фірму CureVac, що виконує роботи над створенням вакцини проти коронавіруса. За даними видання Welt am Sonntag, Дональд Трамп спробував залучити німецьких учених продовжити роботу в Америці, пообіцяв співробітникам CureVac великі фінансові кошти та запропонував надати розроблену вакцину ексклюзивно для США.

За словами представника міністра охорони здоров’я ФРН, «уряд дуже зацікавлений в тому, щоб вакцина і ліки проти нового коронавіруса розроблялися б також і в Німеччині, і в Європі». У зв’язку з цим уряд перебуває «в інтенсивному контакті» з фірмою CureVac.

Нагадаємо, у Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста.

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 6,513 осіб.

Кількість заражених в Китаї зростає дуже повільно: за добу кількість інфікованих зросла на 25 осіб — 81,020 людей. Всього у світі 169,387 осіб інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 77,257 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (24,747), Іран (13,938) і Південна Корея (8,236).