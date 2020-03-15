У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб



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З підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох мешканців Львова

Всі госпіталізовані нещодавно повернулися з країн, де зафіксовані спалахи коронавірусу

У Львові з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізували чотирьох осіб.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

За його словами, у пацієнтів відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

«Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють протягом 2-3 днів. Стан - середньої важкості, загрози життю немає», - зазначив мер Львова.

При цьому Садовий спростував інформацію, що у Львові вже зафіксовано два випадки захворювання коронавірусом.

«Ми перевірили ці факти, вони не відповідають дійсності», - зазначив він.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

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