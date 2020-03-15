  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб

    • Розсилка
    З підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох мешканців Львова - У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб
    З підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох мешканців Львова

    Всі госпіталізовані нещодавно повернулися з країн, де зафіксовані спалахи коронавірусу

    У Львові з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19 госпіталізували чотирьох осіб.

    Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

    За його словами, у пацієнтів відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

    «Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють протягом 2-3 днів. Стан - середньої важкості, загрози життю немає», - зазначив мер Львова.

    При цьому Садовий спростував інформацію, що у Львові вже зафіксовано два випадки захворювання коронавірусом.

    «Ми перевірили ці факти, вони не відповідають дійсності», - зазначив він.

    Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

    Читайте також:
    Названі етапи розвитку викликаної коронавірусом хвороби
    Андрій Садовий Львів хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ