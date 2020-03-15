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    У Львові закриють всі заклади торгівлі, крім аптек і продуктових магазинів

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    У Львові завтра закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок - У Львові закриють всі заклади торгівлі, крім аптек і продуктових магазинів
    У Львові завтра закриють усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок

    Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято вранці 16 березня

    У Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста.

    Про це повідомив мер Львова Андрія Садового Facebook.

    За його словами, буде закрито всі, крім продуктових, аптек і заправок.

    «Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято вранці, але готуватися можна вже», - зазначив Садовий.

    Нагадаємо, у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

    Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, медики з Гонконгу назвали важкі наслідки пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусом нового типу. За їх словами, у пацієнтів, що вилікувалися, можуть спостерігатися погіршення функцій легенів і задуха при швидкій ходьбі.

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