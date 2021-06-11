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    У США відкриється ще одне генконсульство України

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    Нове&nbsp;консульство України з'явиться у Х'юстоні - У США відкриється ще одне генконсульство України
    Нове консульство України з'явиться у Х'юстоні
    Фото з відкритих джерел

    Нове українське консульство відкриють у Х'юстоні

    Генконсульство України з'явиться в американському місті Х'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення. Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Х'юстон, Техас», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься Нова дипломатична установа.

    Нагадаємо, в Офісі президента назвали найдружніші до України країни. Так, у списку найбільш дружніх до України країн опинилися:

    • США,
    • Канада,
    • Туреччина,
    • Литва,
    • Польща,
    • усі країни Балтії.

    Раніше МЗС повідомив, що Україна відкриє генконсульство у Вроцлаві.

    Крім того, наприкінці листопада 2020 року на Балі з’явилося почесне консульство України.

    Теги: МЗС США посол посольство Оксана Маркарова
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    У США відкриється ще одне генконсульство України