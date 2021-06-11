У США відкриється ще одне генконсульство України

Нове українське консульство відкриють у Х'юстоні

Генконсульство України з'явиться в американському місті Х'юстон (штат Техас). Український посол у США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення. Про це повідомило посольство України в США на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні ми зробили ще один важливий крок до відкриття генконсульства України в місті Х'юстон, Техас», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посол України в США Оксана Маркарова підписала угоду про оренду приміщення, де офіційно знаходитиметься Нова дипломатична установа.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали найдружніші до України країни. Так, у списку найбільш дружніх до України країн опинилися:

США,

Канада,

Туреччина,

Литва,

Польща,

усі країни Балтії.

Раніше МЗС повідомив, що Україна відкриє генконсульство у Вроцлаві.

Крім того, наприкінці листопада 2020 року на Балі з’явилося почесне консульство України.