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    Україна відкриє генконсульство у Вроцлаві. МЗС озвучив терміни

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    У Польщі функціонує консульський відділ при посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни - Україна відкриє генконсульство у Вроцлаві. МЗС озвучив терміни
    У Польщі функціонує консульський відділ при посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни

    Наразі триває інтенсивна підготовча робота з відкриття генконсульства

    Україна відкриє генеральне консульство у Вроцлаві на південному заході Польщі до кінця цього року. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

    «Плануємо зробити це до кінця року. Триває інтенсивна підготовча робота. Протягом найближчих тижнів очікуємо призначення керівника консульської установи у Вроцлаві», – поінформував Боднар.

    За його словами, у найближчі рік-два більше немає планів відкриття нових штатних консульств у Польщі.

    Утім, він зауважив, що розвиток новітніх технологій дає Україні змогу цифровізувати виконання окремих консульських дій.

    «Це оптимізує використання ресурсів та певною мірою компенсує необхідність відкриття нових консульських установ», – наголосив український дипломат.

    Водночас Боднар повідомив, що з огляду на значну кількість громадян України у Польщі опрацьовується також питання відкриття нових почесних консульств.

    Як відомо, на сьогодні в Польщі функціонує консульський відділ при посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни.

    За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року кількість українців в Польщі становила приблизно 1,3 мільйона.

    Теги: МЗС Польща дипломатія Василь Боднар Україна
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    Україна відкриє генконсульство у Вроцлаві. МЗС озвучив терміни