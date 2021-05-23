Україна відкриє генконсульство у Вроцлаві. МЗС озвучив терміни

У Польщі функціонує консульський відділ при посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни

Наразі триває інтенсивна підготовча робота з відкриття генконсульства

Україна відкриє генеральне консульство у Вроцлаві на південному заході Польщі до кінця цього року. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

«Плануємо зробити це до кінця року. Триває інтенсивна підготовча робота. Протягом найближчих тижнів очікуємо призначення керівника консульської установи у Вроцлаві», – поінформував Боднар.

За його словами, у найближчі рік-два більше немає планів відкриття нових штатних консульств у Польщі.

Утім, він зауважив, що розвиток новітніх технологій дає Україні змогу цифровізувати виконання окремих консульських дій.

«Це оптимізує використання ресурсів та певною мірою компенсує необхідність відкриття нових консульських установ», – наголосив український дипломат.

Водночас Боднар повідомив, що з огляду на значну кількість громадян України у Польщі опрацьовується також питання відкриття нових почесних консульств.

Як відомо, на сьогодні в Польщі функціонує консульський відділ при посольстві України у Варшаві, генконсульства у Кракові та Любліні, консульство у Гданську та 11 почесних консульств в різних регіонах країни.

За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року кількість українців в Польщі становила приблизно 1,3 мільйона.