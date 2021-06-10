Посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото)

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники посольства одягли футбольну форму

Команда посольства США «з нетерпінням чекає» на першу гру збірної України

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.

Про це йдеться у повідомленні посольство США в Україні.

«З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!», – заявили американські дипломати.

До слова, сьогодні ЗМІ повідомили, що в УЄФА вимагають прибрати з футболок збірної України гасло «Героям слава!».

Як відомо, на футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Україна зіграє на турнірі в групі C з Австрією, Голландією і Північної Македонією.

Раніше Путін відреагував на нову форму збірної України.