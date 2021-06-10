  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники посольства одягли футбольну форму - Посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото)

    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники посольства одягли футбольну форму

    Фото: посольство США в Україні

    Команда посольства США «з нетерпінням чекає» на першу гру збірної України

    Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.

    Про це йдеться у повідомленні посольство США в Україні.

    «З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!», – заявили американські дипломати.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото)
    Посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото)

    До слова, сьогодні ЗМІ повідомили, що в УЄФА вимагають прибрати з футболок збірної України гасло «Героям слава!».

    Як відомо, на футболках України зображений обрис кордонів нашої країни, який включає в себе півострів Крим, а також Донецьк і Луганськ.

    Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня. Україна зіграє на турнірі в групі C з Австрією, Голландією і Північної Македонією.

    Раніше Путін відреагував на нову форму збірної України.

    Читайте також:
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ США Збірна України посольство Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посольство США приміряло нову скандальну форму збірної України (фото)