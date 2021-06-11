Саміт НАТО. Столтенберг озвучив головні теми

Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі і Україну на нього не запрошували

На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюселі, планують обговорити співпрацю з Україною і Грузією, також буде піднята тема протидії Росії і Китаю. Про це сьогодні повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю й агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів - України і Грузії», – сказав він.

Столтенберг наголосив, що для НАТО Україна і Грузія – «два партнери, яких ми цінуємо дуже високо».

«Обом ми надаємо політичну та практичну підтримку. Я вважаю, що важливо, щоб ми продовжували зміцнювати наше партнерство з цими двома партнерами», – сказав генсек НАТО.

За його словами, це важливо робити і тому, що «ці партнери були предметом російських агресивних дій – Грузія у 2008-му, і частина грузинських територій все ще окупована, і те саме з незаконною анексією Криму і триваючою дестабілізацією на сході України».

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Press conference previewing next week's #NATOSummit at @NATO HQ in Brussels https://t.co/eHS5nwtKMC — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 11, 2021

Також Столтенберг згадав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні.

«Це була дуже хороша розмова. Я повторив сильну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також те, що я очікую, що лідери НАТО знову підтвердять рішення у рамках політики відкритих дверей НАТО, яка була великим успіхом для поширення демократії і свободи по Європі. Саміт продемонструє підтримку НАТО Україні й Грузії і їхнім євроатлантичним прагненням», – сказав він.

Також лідери країн НАТО планують оголосити про відкриття центру нових технологій, підтвердити прихильність збільшенню військових витрат для захисту миру, заснованого на правилах.

Крім того, саміт НАТО затвердить нову політику кібернетичної та космічної оборони і політику запобігання сексуальному насильству в ході конфліктів.

У НАТО також опублікували обсяг витрат на оборону країн-учасниць. Так, десять країн витратять понад 2% свого ВВП. Найбільше – 3,82% – Греція.

США в цьому році виділять 3,52% свого ВВП на оборону, але при цьому сума складе 726 млрд доларів, що є найбільшою з усіх країн. Решта 29 країн сумарно виділять 323 млрд доларів.

Зазначається, що сумарні військові витрати всіх країн Альянсу в цьому році зростуть на 4,1% і знову перевищать 1 трлн доларів, склавши 1,05 трлн доларів.

Раніше Путін пояснив, чому боїться вступу України в НАТО.

Додамо також, що Білий дім вкрай негативно відреагував на спотворення Офісом Зеленського змісту розмови із Байденом. Нагадаємо, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

Разом з тим держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.