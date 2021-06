Саміт НАТО. Столтенберг озвучив головні теми

На саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюселі, планують обговорити співпрацю з Україною і Грузією, також буде піднята тема протидії Росії і Китаю. Про це сьогодні повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю й агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів - України і Грузії», – сказав він.

Столтенберг наголосив, що для НАТО Україна і Грузія – «два партнери, яких ми цінуємо дуже високо».

«Обом ми надаємо політичну та практичну підтримку. Я вважаю, що важливо, щоб ми продовжували зміцнювати наше партнерство з цими двома партнерами», – сказав генсек НАТО.

За його словами, це важливо робити і тому, що «ці партнери були предметом російських агресивних дій – Грузія у 2008-му, і частина грузинських територій все ще окупована, і те саме з незаконною анексією Криму і триваючою дестабілізацією на сході України».

LIVE soon



Press conference previewing next week's #NATOSummit at @NATO HQ in Brussels https://t.co/eHS5nwtKMC