Лише одна сусідка. В Офісі президента назвали найдружніші до України країни

Україна готова, аби список дружніх країн розширився

В Офісі президента оприлюднили перелік країн, які є найбільш дружніми до України. Вражає, але у цьому списку опинилася лише одна країна, яка межує з нами. Про це заявив заступник глави Офісу президента та дипломатичний радник президента Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю «Європейській правді».

Він пояснив, що багато країн є для нашої країни ключовими союзниками у питанні стратегічного співробітництва. Так, у списку найбільш дружніх до України країн опинилися:

США,

Канада,

Туреччина,

Литва,

Польща,

усі країни Балтії.

Сибіга додав, що Україна готова, аби список цих країн розширився. Після цього він наголосив, що Угорщина також є для нас важливим стратегічним партнером.

Раніше повідомлялося. що заступником Єрмака став колишній посол в Туреччині. Йдеться про Андрія Сибігу. Сибіга на новій посаді «зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства».