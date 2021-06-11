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    Лише одна сусідка. В Офісі президента назвали найдружніші до України країни

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    США,&nbsp;Канада і&nbsp;Туреччина опинилися у топі друзів України&nbsp; - Лише одна сусідка. В Офісі президента назвали найдружніші до України країни
    США, Канада і Туреччина опинилися у топі друзів України 
    Фото з відкритих джерел

    Україна готова, аби список дружніх країн розширився

    В Офісі президента оприлюднили перелік країн, які є найбільш дружніми до України. Вражає, але у цьому списку опинилася лише одна країна, яка межує з нами. Про це заявив заступник глави Офісу президента та дипломатичний радник президента Зеленського Андрій Сибіга в інтерв'ю «Європейській правді».

    Він пояснив, що багато країн є для нашої країни ключовими союзниками у питанні стратегічного співробітництва. Так, у списку найбільш дружніх до України країн опинилися:

    • США,
    • Канада,
    • Туреччина,
    • Литва,
    • Польща,
    • усі країни Балтії.

    Сибіга додав, що Україна готова, аби список цих країн розширився. Після цього він наголосив, що Угорщина також є для нас важливим стратегічним партнером.

    Раніше повідомлялося. що заступником Єрмака став колишній посол в Туреччині. Йдеться про Андрія Сибігу. Сибіга на новій посаді «зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства».

    Теги: Туреччина Польща США Канада Угорщина посол Литва Україна Офіс президента радник
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    Лише одна сусідка. В Офісі президента назвали найдружніші до України країни