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    Грузія вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу

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    Заборона поширюватиметься на користування громадським транспортом та особистими автомобілями - Грузія вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу
    Заборона поширюватиметься на користування громадським транспортом та особистими автомобілями
    Фото: Jelger/Flickr

    Обмеження вводяться у найбільших містах Грузії

    З понеділка, 9 листопада в найбільших містах Грузії обмежується пересування громадян у вечірній час. Про це повідомляє Аpsny.ge.

    Як заявила віце-прем'єр Грузії Майя Цкітішвілі, комендантська година діятиме у Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті. У цих містах пересування громадян обмежується з 22:00 до 5:00. Обмеження на пересування поширюються як на піші прогулянки, так і на користування громадським транспортом та особистими автомобілями.

    «Обмеження не зачепить тільки міжнародні автомобільні перевезення та, звичайно, за погодженням з оперативним штабом, тих, хто працює у стратегічних медичних, фармацевтичних та медійних установах та надає послуги доставки», - додала Цкітішвілі.

    З початку пандемії у Грузії виявлено понад 44,5 тисячі випадків зараження Covid-19, жертвами захворювання стали 362 пацієнти, одужали 28,6 тисячі осіб. Зростання захворюваності на коронавірус почало спостерігатися з середини вересня.

    Грузія коронавірус
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