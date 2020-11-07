Грузія вводить комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу

Обмеження вводяться у найбільших містах Грузії

З понеділка, 9 листопада в найбільших містах Грузії обмежується пересування громадян у вечірній час. Про це повідомляє Аpsny.ge.

Як заявила віце-прем'єр Грузії Майя Цкітішвілі, комендантська година діятиме у Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, Горі та Поті. У цих містах пересування громадян обмежується з 22:00 до 5:00. Обмеження на пересування поширюються як на піші прогулянки, так і на користування громадським транспортом та особистими автомобілями.

«Обмеження не зачепить тільки міжнародні автомобільні перевезення та, звичайно, за погодженням з оперативним штабом, тих, хто працює у стратегічних медичних, фармацевтичних та медійних установах та надає послуги доставки», - додала Цкітішвілі.

З початку пандемії у Грузії виявлено понад 44,5 тисячі випадків зараження Covid-19, жертвами захворювання стали 362 пацієнти, одужали 28,6 тисячі осіб. Зростання захворюваності на коронавірус почало спостерігатися з середини вересня.