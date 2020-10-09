У столиці Киргизстану почалися масові сутички між протестувальниками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У центру Бішкеку чути постріли

У центрі Бішкеку побилися прихильники ексдепутата Садира Жапарова та колишнього президента Алмазбека Атамбаєва

У столиці Киргизстану Бішкеку на площі Ала-Тоо побилися між собою прихильники ексдепутата Садира Жапарова та колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомляє 24.kg.

зазначається, що мітингувальники закидали одне одного камінням та пляшками.

Лідери і організатори акції протесту пішли з трибуни, її зайняли прихильники Садира Жапарова.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що на площі Ала-Тоо чути стрілянину.

Як повідомлялося, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єрміністра Кубатбека Боронова і всього уряду.

Також напередодні було поширено заяву, в якій президент Киргизстану заявив про готовність піти у відставку.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.