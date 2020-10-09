У столиці Киргизстану почалися масові сутички між протестувальниками
У центрі Бішкеку побилися прихильники ексдепутата Садира Жапарова та колишнього президента Алмазбека Атамбаєва
У столиці Киргизстану Бішкеку на площі Ала-Тоо побилися між собою прихильники ексдепутата Садира Жапарова та колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомляє 24.kg.
зазначається, що мітингувальники закидали одне одного камінням та пляшками.
Лідери і організатори акції протесту пішли з трибуни, її зайняли прихильники Садира Жапарова.
Крім того, ЗМІ повідомляють, що на площі Ала-Тоо чути стрілянину.
Як повідомлялося, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єрміністра Кубатбека Боронова і всього уряду.
Також напередодні було поширено заяву, в якій президент Киргизстану заявив про готовність піти у відставку.
Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.
Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.
Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.
6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.