Президент Киргизстану знайшовся і відправив у відставку уряд



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Прем'єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов подав у відставку ще 6 жовтня

Напередодні Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента: він не з'являється на публіці

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єрміністра Кубатбека Боронова. Також у відставку відправлено весь уряд Киргизії.

Про це повідомляє пресслужба президента Киргизстану.

Зазначимо, що напередодні Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента. Мовляв, Жеенбеков не з'являвся на публіці з початку протестів в країні.

Указ про відставку уряду був оприлюднений в п'ятницю, 9 жовтня. Він вступає в силу з дня підписання.

«Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким ... від виконання обов'язків прем'єр-міністра Киргизької Республіки звільнений Кубатбек Боронов. Підставою стала заява Кубатбека Боронова», - йдеться в повідомленні.

Також напередодні було поширено заяву, в якій президент Киргизстану заявив про готовність піти у відставку.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.