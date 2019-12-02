У Страсбурзі стартував тиждень українського кіно



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Минулого року у Страсбурзі також проходив тиждень українського кіно

За програмою тижня українського кіно у Страсбурзі покажуть п'ять стрічок

У французькому Страсбурзі проходить тиждень українського кіно «Україна у фокусі».

До 7 грудня у престижному страсбурзькому кінотеатрі Odyssee відбуваються покази п'яти українських фільмів, повідомляє Укрінформ.

Третього грудня у Раді Європи також запланований спеціальний показ короткометражних кінострічок, представлених Одеським міжнародним кінофестивалем.

За програмою тижня українського кіно у Страсбурзі, будуть продемонстровані такі стрічки: «Вулкан», режисера Романа Бондарчука, «Захар Беркут» Ахтема Сеїтаблаєва, «Дике поле» Ярослава Лодигіна, «Фокстер і макс» Анатолія Матешка, а також «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча.