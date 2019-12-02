У Страсбурзі стартував тиждень українського кіно
За програмою тижня українського кіно у Страсбурзі покажуть п'ять стрічок
У французькому Страсбурзі проходить тиждень українського кіно «Україна у фокусі».
До 7 грудня у престижному страсбурзькому кінотеатрі Odyssee відбуваються покази п'яти українських фільмів, повідомляє Укрінформ.
Третього грудня у Раді Європи також запланований спеціальний показ короткометражних кінострічок, представлених Одеським міжнародним кінофестивалем.
За програмою тижня українського кіно у Страсбурзі, будуть продемонстровані такі стрічки: «Вулкан», режисера Романа Бондарчука, «Захар Беркут» Ахтема Сеїтаблаєва, «Дике поле» Ярослава Лодигіна, «Фокстер і макс» Анатолія Матешка, а також «Мої думки тихі» режисера Антоніо Лукіча.
Захід пройде також за підтримки Федерації бадмінтону України: на полях тижня українського кіно у Страсбурзі буде презентовано Чемпіонат Європи з бадмінтону 2020 року, який прийматиме Україна.