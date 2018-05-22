У суді розглядають скаргу щодо подовження арешту Савченко

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Інтереси Надії Савченко представляють три адвокати

Інтереси заарештованого народного депутата Надії Савченко в Апеляційному суді Києва, який розглядає скаргу на продовження її терміну тримання під вартою, представляють три безкоштовних адвокати. Про це Савченко повідомила сьогодні на початку судового засідання, повідомляє УНН.

«Я до попереднього засідання написала слідчому заяву на відмову від всіх адвокатів саме з неспроможністю оплачувати адвокатів. Мені призначили безкоштовного адвоката. На даний момент є ще двоє, які погодилися захищати мене безкоштовно. Тому зараз у мене три адвокати», — сказала Савченко.

Сьогодні, 22 травня Савченко доставили до Апеляційного суду Києва на розгляд скарги захисту на продовження для неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15 травня Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці строк тримання під вартою народному депутату Надії Савченко.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.