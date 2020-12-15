Меркель спрогнозувала, коли Німеччина повернеться до нормального життя

Навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня

До кінця літа у Німеччині планують щепити від коронавірусу 60% людей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на повернення до нормального життя до осені 2021 року. Про це Меркель заявила під час онлайн-зустрічі з німецькими студентами, передає Spiegel.

За її словами, ситуація з коронавірусом стабілізується ближче до осені, тоді як зима буде складною.

«Якщо у нас все вийде з вакциною, то у нас буде відносно велика надія, що до осіннього семестру у нас буде нормальна ситуація», – заявила Меркель.

Вона додала, що навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня.

Нагадаємо, що Німеччина вводить жорсткий карантин з 16 грудня.