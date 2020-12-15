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    Меркель спрогнозувала, коли Німеччина повернеться до нормального життя

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    Навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня - Меркель спрогнозувала, коли Німеччина повернеться до нормального життя
    Навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    До кінця літа у Німеччині планують щепити від коронавірусу 60% людей

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на повернення до нормального життя до осені 2021 року. Про це Меркель заявила під час онлайн-зустрічі з німецькими студентами, передає Spiegel.

    За її словами, ситуація з коронавірусом стабілізується ближче до осені, тоді як зима буде складною.

    «Якщо у нас все вийде з вакциною, то у нас буде відносно велика надія, що до осіннього семестру у нас буде нормальна ситуація», – заявила Меркель.

    Вона додала, що навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня.

    Нагадаємо, що Німеччина вводить жорсткий карантин з 16 грудня.

    Теги: Німеччина Ангела Меркель вакцинація коронавірус
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