У світі коронавірус виявили вже у 59,5 млн людей

Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,4 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 41 млн осіб

У світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

Найбільша кількість підтверджених заражень у США (12 777 174, Індії (9 177 840) та Бразилії (6 088 004).

Найбільший же приріст захворюваності за минулу добу – в Мексиці (7 483).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 10945 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 635 689 осіб, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075, проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.