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    У світі коронавірус виявили вже у 59,5 млн людей

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    Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,4 млн осіб - У світі коронавірус виявили вже у 59,5 млн людей
    Кількість померлих у світі від початку пандемії зросла до 1,4 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 41 млн осіб

    У світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

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    Найбільша кількість підтверджених заражень у США (12 777 174, Індії (9 177 840) та Бразилії (6 088 004).

    Найбільший же приріст захворюваності за минулу добу – в Мексиці (7 483).

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 10945 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 635 689 осіб, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075, проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

    Теги: США хвороби вірус коронавірус
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