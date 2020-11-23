Оперативні дані: в Україні виявлено ще 10945 хворих на коронавірус

За минулу добу одужало 4143 особи

За минулу добу 22 листопада в Україні виявили 10945 нових хворих на коронавірус. Це на 1134 особи менше, ніж днем раніше (12079). Захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Через хворобу померли 124 людини, попередньої доби (138) пацієнтів, а одужали – 4143 особи (4604).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 165 осіб;

здійснено тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 635 689 осіб;

одужало – 291 060 осіб;

летальних випадків – 11 075;

проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 60 218 випадків;

Вінницька область – 15 476 випадків;

Волинська область – 21 864 випадки;

Дніпропетровська область – 29 654 випадки;

Донецька область – 20 262 випадки;

Житомирська область – 26 966 випадків;

Закарпатська область – 21 538 випадків;

Запорізька область – 24 442 випадки;

Івано-Франківська область – 32 296 випадків;

Київська область – 31 212 випадків;

Кіровоградська область – 4 358 випадків;

Луганська область – 5 679 випадків;

Львівська область – 41 279 випадків;

Миколаївська область – 15 320 випадків;

Одеська область – 37 901 випадків;

Полтавська область – 18 557 випадків;

Рівненська область – 28 194 випадки;

Сумська область – 23 167 випадки;

Тернопільська область – 25 813 випадків;

Харківська область – 51 637 випадків;

Херсонська область – 8 704 випадки;

Хмельницька область – 26 430 випадків;

Черкаська область – 18 292 випадки;

Чернівецька область – 31 369 випадків;

Чернігівська область – 15 061 випадок.

Як повідомлялося, у світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали - 40,7 млн людей.