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    У світі

    Науковці розробляють вакцину від коронавірусу у вигляді спрею для носа

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    <p>Поки оральної вакцини від Covid-19 не існує, однак розробки тривають</p> - Науковці розробляють вакцину від коронавірусу у вигляді спрею для носа

    Поки оральної вакцини від Covid-19 не існує, однак розробки тривають

    Наразі всі наявні вакцини від Covid-19 в форматі ін’єкцій

    Вакцина від коронавірусу може бути виготовлена у форматі назального спрею.

    Таким прогнозом поділилася голова наукового відділу ВООЗ Сумія Свамінатан.

    «Наразі оральної вакцини від Covid-19 не існує. Всі вони поки в форматі ін’єкцій. Однак у розробці знаходиться декілька назальних спреїв», – розповіла дослідниця журналістам.

    Також Сумія Свамінатан зауважила, що у разі успішного запуску вакцин від коронавірусу у форматі спрею зростуть логістичні переваги для її транспортування та доставки в усі куточки світу.

    До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

    Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.

    Теги: медицина вакцинація ВООЗ коронавірус
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