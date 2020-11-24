Науковці розробляють вакцину від коронавірусу у вигляді спрею для носа
Поки оральної вакцини від Covid-19 не існує, однак розробки тривають
Наразі всі наявні вакцини від Covid-19 в форматі ін’єкцій
Вакцина від коронавірусу може бути виготовлена у форматі назального спрею.
Таким прогнозом поділилася голова наукового відділу ВООЗ Сумія Свамінатан.
«Наразі оральної вакцини від Covid-19 не існує. Всі вони поки в форматі ін’єкцій. Однак у розробці знаходиться декілька назальних спреїв», – розповіла дослідниця журналістам.
Також Сумія Свамінатан зауважила, що у разі успішного запуску вакцин від коронавірусу у форматі спрею зростуть логістичні переваги для її транспортування та доставки в усі куточки світу.
До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.
9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.
16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.
У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.
До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.
Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.