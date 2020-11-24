Науковці розробляють вакцину від коронавірусу у вигляді спрею для носа

Поки оральної вакцини від Covid-19 не існує, однак розробки тривають

Наразі всі наявні вакцини від Covid-19 в форматі ін’єкцій

Вакцина від коронавірусу може бути виготовлена у форматі назального спрею.

Таким прогнозом поділилася голова наукового відділу ВООЗ Сумія Свамінатан.

«Наразі оральної вакцини від Covid-19 не існує. Всі вони поки в форматі ін’єкцій. Однак у розробці знаходиться декілька назальних спреїв», – розповіла дослідниця журналістам.

Також Сумія Свамінатан зауважила, що у разі успішного запуску вакцин від коронавірусу у форматі спрею зростуть логістичні переваги для її транспортування та доставки в усі куточки світу.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.