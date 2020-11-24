Вчені розповіли, як перемогти пандемію коронавірусу за шість тижнів

Тестування 75% міста кожні три дні може «вбити» коронавірус за шість тижнів

Нове дослідження показало важливість експрес-тестування в боротьбі з Covid-19

Експрес-тестування на коронавірус 75% населення кожні три дні може покласти край пандемії за шість тижнів.

Про це з посиланням на дослідників з Гарвардської школи охорони здоров'я і Університету Колорадо в Боулдері повідомляє Business Insider.

«Наш загальний висновок полягає в тому, що, коли мова заходить про охорону здоров'я, краще проводити менш чутливий тест результатами сьогодні, ніж завтра з більш чутливим тестом», –заявив професор інформатики з Університету Колорадо і автор дослідження Даніель Ларремор.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Science Advances, швидкі тести, хоча і менш надійні, можуть дозволити владі покладатися на більш цілеспрямовані заходи, а не тільки на заходи обмеження, за умови, що діяти будуть масово.

До того ж, швидкі тести коштують дешевше і можуть дати результати за лічені хвилини, а не за дні.

Вчені кажуть, що якби половина населення США тестувалася щотижня, а ті, у кого позитивні результати відразу йшли на ізоляцію від останніх, це було б величезним кроком вперед.

«Замість того, щоб говорити всім залишатися вдома, щоб бути впевненими, що якась одна хвора людина не поширює захворювання, ми могли б спонукати до перебування вдома тільки заразних людей, зате всі інші могли б продовжувати своє життя», – додав Ларремор.

Дослідження, засноване на математичному моделюванні, показує, що експрес-тестування трьох чвертей населення міста кожні три дні зменшить кількість тих, хто, в кінцевому підсумку, заразиться на 88% – «досить, щоб привести епідемію до зникнення протягом шести тижнів».

«Ці швидкі тести є тестами на заразність. Вони надзвичайно ефективно виявляють Covid-19, коли люди заразні», – резюмували вчені.

До слова, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 635689

Хворіють 333554

Одужали 291060

Померли 11075

Копіювати код для вставки

До слова, уряд Великої Британії планує розпочати вакцинацію своїх громадян від Covid-19 у грудні.

Також влада США розраховує 11 або 12 грудня розпочати вакцинацію жителів від коронавірусу.