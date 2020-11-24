  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Король Іспанії пішов на карантин після контакту з інфікованим Covid-19

    • Розсилка
    <p>На час 10-денного карантину король Філіп&nbsp;VI скасував всі заплановані заходи</p> - Король Іспанії пішов на карантин після контакту з інфікованим Covid-19

    На час 10-денного карантину король Філіп VI скасував всі заплановані заходи

    В кінці березня від коронавірусу померла двоюрідна сестра короля Філіпа VI

    Король Іспанії Філіп VI пішов на карантин після контакту із зараженим коронавірусом.

    Про це пише Reuters з посиланням на джерело в королівському палаці.

    На час 10-денного карантину король скасував всі заплановані заходи. Дружина Філіпа VI, королева Летиція, і їхні дві дочки продовжуватимуть звичайну діяльність.

    З ким саме контактував король, не уточнюється.

    Нагадаємо, в кінці березня від коронавірусу померла іспанська принцеса з династії Пармських Бурбонів Марія Тереза – двоюрідна сестра Філіпа VI.

    До слова, бари і ресторани в іспанському регіоні Каталонія у понеділок, 23 листопада, знову почали працювати в рамках поетапного послаблення карантину.

    Іспанія, в якій діагностовано понад 1,55 мільйона випадків Covid-19  і 42 619 загиблих, ввела надзвичайний стан терміном на пів року в кінці жовтня. 

    Число нових випадків зараження за останні 14 днів знизилося до 419 на 100 тисяч осіб станом на п'ятницю у порівнянні з 530 в перший тиждень листопада. У Каталонії цей показник впав приблизно до 390.

    Раніше влада Іспанії запровадила штрафи до 6 тис. євро для тих, хто прибуває без ПЛР-тесту. 

    Також Іспанія планує отримати вакцину Pfizer на початку 2021 року. 

    Теги: здоров'я Іспанія карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies