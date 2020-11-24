Король Іспанії пішов на карантин після контакту з інфікованим Covid-19

На час 10-денного карантину король Філіп VI скасував всі заплановані заходи

В кінці березня від коронавірусу померла двоюрідна сестра короля Філіпа VI

Король Іспанії Філіп VI пішов на карантин після контакту із зараженим коронавірусом.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в королівському палаці.

На час 10-денного карантину король скасував всі заплановані заходи. Дружина Філіпа VI, королева Летиція, і їхні дві дочки продовжуватимуть звичайну діяльність.

З ким саме контактував король, не уточнюється.

Нагадаємо, в кінці березня від коронавірусу померла іспанська принцеса з династії Пармських Бурбонів Марія Тереза – двоюрідна сестра Філіпа VI.

До слова, бари і ресторани в іспанському регіоні Каталонія у понеділок, 23 листопада, знову почали працювати в рамках поетапного послаблення карантину.

Іспанія, в якій діагностовано понад 1,55 мільйона випадків Covid-19 і 42 619 загиблих, ввела надзвичайний стан терміном на пів року в кінці жовтня.

Число нових випадків зараження за останні 14 днів знизилося до 419 на 100 тисяч осіб станом на п'ятницю у порівнянні з 530 в перший тиждень листопада. У Каталонії цей показник впав приблизно до 390.

Раніше влада Іспанії запровадила штрафи до 6 тис. євро для тих, хто прибуває без ПЛР-тесту.

Також Іспанія планує отримати вакцину Pfizer на початку 2021 року.