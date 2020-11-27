У світі коронавірус виявили вже у понад 61,3 млн людей

Кількість померлих у світі від початку пандемії становить 1,4 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали 42,3 млн осіб

У світі станом на 27 листопада коронавірус зафіксували у 61,3 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 42,3 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (12 883 258), Індія (9 266 705), Бразилія (6 166 606), Франція (2 235 537), Росія (2 169 424), Іспанія (1 617 355), Велика Британія (1 578 429), а також Італія (1 509 875).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (263 417), Бразилії (170 769), Індії (135 223) та Мексиці (104 242).

Нагадаємо, в Україні за добу 25 листопада виявили 15 331 нових хворих на коронавірус. Через хворобу за добу померли 225 людей, попередньої доби (229), а одужали – 9 617 осіб (8 420). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 677 189 осіб, одужало – 317 395 осіб, летальних випадків – 11 717, проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.