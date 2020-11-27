Прем'єрка Данії розплакалася під час візиту на ферму, де знищили всіх норок

Прем’єр-міністр Данії після відвідин ферми, де через коронавірус довелося знищити усіх норок

Метте Фредеріксен довгий час намагалася опанувати емоції, щоб дати коментар ЗМІ

Прем’єрка Данії після відвідин однієї з ферм, де через коронавірус довелося знищити усіх норок, не змогла стримати сліз під враженнями від спілкування із власниками.

Про це повідомляє DR.

На відео, яке оприлюднили данські ЗМІ, можна бачити як Метте Фредеріксен довгий час намагається опанувати емоції, щоб дати коментар.

«Це було дуже емоційно. Ця ферма належить родині, де два покоління – батько й син – професійно вирощували норок. І тут за лічені дні справа усього їхнього життя знищена», – сказала прем’єрка, після чого змушена була перерватися і витерти сльози.

«Коли все це скінчиться і ми, сподіваюся, напрацюємо належне рішення про компенсації – сподіваюся, і ця родина, і усі інші власники норкових ферм будуть пам’ятати, що це трапилося не з їхньої провини, не тому що вони були «поганими» власниками ферм – винен тільки коронавірус», – продовжила Метте Фредеріксен.

Вона сказала також, що вважає за необхідне вибачитися. «На мою думку, тут є за що вибачатися, тому що ми зробили помилки», –сказала прем’єр-міністр.

До слова, у Данії тіла вбитих через коронавірус норок почало виштовхувати з поховань на поверхню.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

18 листопада уряд повідомив, що у країні знищили всіх норок. Розводити цих тварин на території Данії заборонено до грудня 2021 року.

Як відомо, Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі, вона контролює 40% світового виробництва норки.