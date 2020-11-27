AstraZeneca планує ще одні випробування вакцини від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%

Компанія хоче уточнити ефективність препарату

Компанія AstraZeneca планує провести ще одні випробування розробленої вакцини від коронавірусу для уточнення ефективності препарату.

Про це заявив виконавчий директор компанії Паскаль Соріот, повідомляє Bloomberg.

«Тепер, коли ми знайшли те, що вказує на більш високу ефективність (препарату – ред), нам потрібно оцінити це, так що ми потребуємо додаткових дослідженнях», – сказав він.

Наразі у світі офіційно не зареєстрована жодна вакцина від коронавірусу.

Як відомо, вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім – повну.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.