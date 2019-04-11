У Таїланді горів один з найбільших у світі торговельних центрів
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Поранень зазнали щонайменше 17 осіб
Щонайменше дві особи загинули в пожежі, яка спалахнула в Бангкоку в одному з найбільших торговельних комплексів світу - CentralWorld.
Про це повідомляє BBC.
«В одному з найбільших торговельних центрів Бангкока цієї середи близько 17:40 за місцевим часом сталася пожежа. Через неї загинуло щонайменше двоє осіб», - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, поранень зазнали щонайменше 17 осіб, а сотні відвідувачів були евакуйовані з охопленої вогнем будівлі.
Central World Bangkok fire @bccworldnews pic.twitter.com/QqZPGPml3S— Kyle Taylor (@Kyletay60) 10 квітня 2019 р.
CentralWorld є 11-м за розмірами торговельним центром у світі.