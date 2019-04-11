У Таїланді горів один з найбільших у світі торговельних центрів

Поранень зазнали щонайменше 17 осіб

Щонайменше дві особи загинули в пожежі, яка спалахнула в Бангкоку в одному з найбільших торговельних комплексів світу - CentralWorld.

Про це повідомляє BBC.

«В одному з найбільших торговельних центрів Бангкока цієї середи близько 17:40 за місцевим часом сталася пожежа. Через неї загинуло щонайменше двоє осіб», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, поранень зазнали щонайменше 17 осіб, а сотні відвідувачів були евакуйовані з охопленої вогнем будівлі.

Приблизно за півгодини пожежники загасили полум'я. Причини займання встановлюються.

CentralWorld є 11-м за розмірами торговельним центром у світі.