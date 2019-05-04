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    У Таїланді коронували нового правителя країни

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    Маха Вачіралонгкорн - У Таїланді коронували нового правителя країни
    Маха Вачіралонгкорн

    Під час церемонії 66-річному королю вручили корону вагою 7,3 кг

    У Таїланді король країни Маха Вачіралонгкорн офіційно пройшов обряд коронації.

    Під час церемонії 66-річному королю вручили корону вагою 7,3 кг, а також королівську золоту пластину з повним офіційним титулом, королівські регалії, стародавні ордени та інші атрибути найвищої влади, повідомляє ВВС.

    Після церемонії він видав свій перший королівський указ, обіцяючи царювати справедливо, так само, як це робив його батько на своїй коронації 69 років тому.

    66-річний Вачіралонгкорн, також відомий як король Рама X, став конституційним монархом після смерті свого батька, короля Пуміпона Адульядета, в жовтні 2016 року.

    За два дні до коронації Маха Вачіралонгкорн одружився з генералом і начальницею своєї служби охорони Сутхідою Вачіралонгкорн.

    обряд
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