У Тель-Авіві здійснив аварійну посадку «Боїнг» з несправним шасі



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О 16:25 літак з несправним шасі благополучно здійснив посадку в аеропорту Бен-Гуріон

Інцидент стався із чартерним рейсом болгарської авіакомпанії «Електра»

В аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві було оголошено найвищий, третій рівень готовності до надзвичайної ситуації. Надзвичайні служби аеропорту готувалися до прийому пасажирського «Боїнга-737» з несправним шасі, який повинен здійснити посадку після 16:00.

Про це повідомляє телеканал Kan.

На льотному полі знаходилися більше 100 машин швидкої допомоги, велика кількість пожежних машин. Ізраїльські телеканали ведуть пряму трансляцію з місця подій.

О 16:25 літак з несправним шасі благополучно здійснив посадку в аеропорту Бен-Гуріон.

הסתיים מצב החירום בנתב"ג. גרם מדרגות נייד חובר למטוס כדי לאפשר לנוסעים לרדת pic.twitter.com/qLWT371x7N — כאן חדשות (@kann_news) 1 июля 2019 г.

Як відомо, чартерний рейс болгарської авіакомпанії «Електра» зі 152 пасажирами на борту вирушив з Кельна вранці у понеділок. При зльоті у судна лопнуло колесо шасі.

מנכ"ל מגן דוד אדום, אלי בין על ההיערכות לנחיתת החירום בנתב"ג: "מדובר בריכוז כוחות חסר תקדים. רמה שלוש מבחינתנו זו רמה של, ככל הנראה, התרסקות ולכך אנחנו נערכים עם צוותים מיוחדים, עם תחנות עזרה ראשונה, עם ניידות טיפול נמרץ ועם כוח רב של פרמדיקים וחובשים" pic.twitter.com/MuDYv7zt7K — כאן חדשות (@kann_news) 1 июля 2019 г.

Як відзначають «Хадашот 12», настільки серйозних надзвичайних подій в аеропорту Бен-Гуріон не було останні вісім років. Надзвичайні служби аеропорту неодноразово відпрацьовували такі сценарії на навчаннях, і підготовка йшла за заздалегідь розробленим планом.

Нагадаємо, літак Wizz Аir, який 1 липня виконував рейс Київ-Дортмунд, здійснив посадку в польському аеропорту Катовіце. Пілоти пояснили, що приводом зміни маршруту стали «технічні причини».

Джерело: УНН