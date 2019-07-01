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    У Тель-Авіві здійснив аварійну посадку «Боїнг» з несправним шасі

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    О 16:25 літак з несправним шасі благополучно здійснив посадку в аеропорту Бен-Гуріон - У Тель-Авіві здійснив аварійну посадку «Боїнг» з несправним шасі
    О 16:25 літак з несправним шасі благополучно здійснив посадку в аеропорту Бен-Гуріон

    Інцидент стався із чартерним рейсом болгарської авіакомпанії «Електра»

    В аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві було оголошено найвищий, третій рівень готовності до надзвичайної ситуації. Надзвичайні служби аеропорту готувалися до прийому пасажирського «Боїнга-737» з несправним шасі, який повинен здійснити посадку після 16:00.

    Про це повідомляє телеканал Kan.

    На льотному полі знаходилися більше 100 машин швидкої допомоги, велика кількість пожежних машин. Ізраїльські телеканали ведуть пряму трансляцію з місця подій.

    О 16:25 літак з несправним шасі благополучно здійснив посадку в аеропорту Бен-Гуріон.

    Як відомо, чартерний рейс болгарської авіакомпанії «Електра» зі 152 пасажирами на борту вирушив з Кельна вранці у понеділок. При зльоті у судна лопнуло колесо шасі.

    Як відзначають «Хадашот 12», настільки серйозних надзвичайних подій в аеропорту Бен-Гуріон не було останні вісім років. Надзвичайні служби аеропорту неодноразово відпрацьовували такі сценарії на навчаннях, і підготовка йшла за заздалегідь розробленим планом.

    Нагадаємо, літак Wizz Аir, який 1 липня виконував рейс Київ-Дортмунд, здійснив посадку в польському аеропорту Катовіце. Пілоти пояснили, що приводом зміни маршруту стали «технічні причини».

    Джерело: УНН

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