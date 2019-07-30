У Тихому океані тропічний шторм Ерік посилився до урагану



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Раніше синоптики прогнозували, що до моменту наближення до Гавайських островів Ерік трохи ослабне

Тропічний шторм Ерік, що сформувався в Тихому океані між узбережжям Мексики і Гавайськими островами, посилився до урагану. Про це свідчать дані, опубліковані у вівторок Національним центром зі спостереження за ураганами США, штабквартира якого знаходиться в Майамі (штат Флорида.

Швидкість вітру в епіцентрі атмосферного явища зараз становить близько 33,5 м/с. Ураган знаходиться приблизно в 1,8 тис. км на південний схід від міста Хіло (штат Гаваї) і рухається в напрямку архіпелагу зі швидкістю близько 8 м/с.

Раніше синоптики прогнозували, що до моменту наближення до Гавайських островів Ерік трохи ослабне.

Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім’я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

Нагадаємо, в середині липня тропічний шторм Баррі налетів на американське узбережжя Мексиканської затоки, принісши проливні дощі. Експерти наголошують, що небезпека шторму «Баррі» полягає не в силі вітру, а у великій кількості води, яку він несе. Керівник Національного центру США з вивчення ураганів Кен Грем пояснив, що «Баррі» дуже повільно рухався над морем і накопичив багато води. За його словами, шторм принесе із собою проливні опади, що призведе до підвищення рівня води у багатьох річках та підтоплень.