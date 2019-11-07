У Тимошенко розкритикували ідею повального скорочення держслужбовців



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Альона Шкрум: Просто дати завдання скоротити держслубовців – це призвести до зростання неефективності

Ідею зі скороченням штатів райадміністрацій депутат із «Батьківщини» Шкрум підтримує, проте у неї багато питань щодо її реалізації

У фракції «Батьківщина» розкритикували ідею повального скорочення держслужбовців. Про парадоксальне роздування штатів при нібито заявленому скороченні розказала в ексклюзивному коментарі «Главкому» один з авторів закону про держслужбу Альона Шкрум.

«За нашим контрактом з Євросоюзом: вони дають нам гроші на реформу держуправління, ми маємо скорочувати на 5–10 % застарілі і дублюючі функції. Так намагались все скорочувати, що за останні п’ять років кількість чиновників в країні тільки виросла», - заявила вона.

Ідею ж зі скороченням штатів райадміністрацій Шкрум підтримує, проте у неї багато питань щодо її реалізації.

«Вони хочуть скоротити на 18 тисяч, але, думаю, реально скоротять тисячі дві-чотири, бо інакше просто будуть ризики завалити роботу, – прогнозує депутатка. – Вони ж реально не скоротять функції. Скороченим людям треба або надати роботу в цьому чи іншому секторі, або навчати. А просто дати завдання скоротити держслубовців – це призвести до зростання неефективності. Ті, що залишаться, будуть працювати за маленьку зарплату і вимагати хабарі».

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч. Таке скорочення подається як продовження процесу децентралізації, бо функції райадміністрацій поступово переходять до об’єднаних територіальних громад. «У нас будуть по всій Україні створені спроможні громади, і це значно зменшить потребу в послугах райдержадміністрацій», - пояснив прем’єр Олексій Гончарук. Зараз в кожній РДА працює біля ста осіб, в середньому на утримання одного працівника цієї структури витрачається 133 тис. грн на рік.

Нагадаємо, на днях Кабінет міністрів України затвердив граничну кількість чиновників в районних державних адміністраціях.