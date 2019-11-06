У Раді пояснили, що чекатиме скорочених працівників райадміністрацій



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Нардеп із «Голосу» анонсує подальше укрупнення районів, які будуть перейменовані в округи

Скорочення граничної кількості чиновників в районних державних адміністраціях - це зміна, що некомфортна для людей, але логічна й правильна. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» заявив перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський («Голос»).

«Тепер держслужбовці з райадміністрацій можуть кандидувати в депутати об’єднаних територіальних громад (ОТГ) або працювати у виконавчих органах громад. Надалі ми будемо формувати новий адміністративно-територіальний устрій – і враховувати, як далеко від населеного пункту знаходяться лікарня, опорна школа, представницькі органи державної влади. Громади, а не райцентр далі будуть вирішувати, яка школа буде опорною, яка початковою і так далі», - зазначив депутат.

Лозинський анонсує подальше укрупнення районів, які будуть перейменовані в округи: «Це рівень, на якому мають вирішуватись питання центральної вертикалі (представництва податкової, Пенсійного фонду, прокуратури, СБУ, ДСНС), а питання освіти, медицини, адміністративних послуг, отримання довідок, які мають бути в межах декількох кілометрів від людини, спускаються на найнижчий рівень».

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%, і уряд вже взяв це завдання під козирок. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч. Таке скорочення подається як продовження процесу децентралізації, бо функції райадміністрацій поступово переходять до об’єднаних територіальних громад. «У нас будуть по всій Україні створені спроможні громади, і це значно зменшить потребу в послугах райдержадміністрацій», - пояснив прем’єр Олексій Гончарук. Зараз в кожній РДА працює біля ста осіб, в середньому на утримання одного працівника цієї структури витрачається 133 тис. грн на рік.

Нагадаємо, на днях Кабінет міністрів України затвердив граничну кількість чиновників в районних державних адміністраціях.