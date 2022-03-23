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    У Тростянці спалахнула велика пожежа, яку не можуть загасити через вуличні бої

    У Тростянці потужна пожежа і вуличні бої - У Тростянці спалахнула велика пожежа, яку не можуть загасити через вуличні бої
    У Тростянці потужна пожежа і вуличні бої
    Фото: ТСН

    На Сумщині тривають бої з окупантами

    У Тростянці, що на Сумщині, спалахнула сильна пожежа. Її не можуть загасити пожежники через інтенсивні вуличні бої. Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Вчора і сьогодні тривають бої в Тростянецькій громаді... Почалася дуже велика пожежа в Тростянці, тому звертаємося до всіх жителів міста: будь ласка, закрийте вікна, може бути дуже велике задимлення, і перебувайте в укриттях, тому що йдуть вуличні бої і артилерійські обстріли», – зазначив чиновник. За його словами, у населеному пункті відсутня електроенергія.

    Нагадаємо, російські окупанти постійно викрадають шкільні автобуси, авто спецслужб та цивільні машини. Ймовірно для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст. Про це на своїй сторінці у Telegram написав голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Нагадаємо, окупаційні війська порушили домовленості і не пустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та села Мелекино.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Тростянці спалахнула велика пожежа, яку не можуть загасити через вуличні бої