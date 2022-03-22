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    Евакуація маріупольців: Верещук розповіла про результати

    Понад 7 тис. маріупольців за добу вивезли гуманітарними коридорами до Запоріжжя - Евакуація маріупольців: Верещук розповіла про результати
    Понад 7 тис. маріупольців за добу вивезли гуманітарними коридорами до Запоріжжя

    Водночас частину евакуації зірвали російські окупанти

    Сьогодні забезпечували роботу гуманітарного коридору для евакуації маріупольців. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу.

    Верещук розповіла, що з міста Бердянськ було евакуйовано 1100 маріупольців. Зараз вони вже у безпеці в місті Запоріжжя.

    Також гуманітраним коридором з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні дісталися 5 926 людей на власному транспорті.

    Також до міста Бердянск була завезена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та медикаментів.

    «Нажаль, окупаційні війська сьогодні порушили домовленості і не пустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та села Мелекино. 11 автобусів та 2 машини державної служби надзвичайних ситуацій були захоплені на російському блокпості на в’їзді до міста Мангуш та відведені у невідомому напрямку. Також окупанти взяли в заручники 4 офіцерів ДСНС та 11 водіїв. Зараз ведемо перемовини щодо їх звільнення», – заявила Верещук.

    Вона розповіла. що сьогодні також доїхали до міста Бердянськ 24 автобуси, які завтра о 9:00 розпочнуть забирати людей в точці збору біля міського спорткомплексу.

    «Разом з автобусами завезли в місто дві вантажівки гуманітарної допомоги та 2 муковози. Завтра зранку із Запоріжжя плануємо відправку додаткових автобусів та бензовоз з пальним для дозаправки автомобілів маріупольців в Бердянську. В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога», – зазначила Верещук.

    Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ: 3-62-76 та 3-52-52, 097 551 59 17, 050 439 75 29.

    Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя: (095) 220- 41- 11, (067) 220- 41- 12, 0800- 503- 508

    «На завтра додатково плануємо домовитись про гуманітарні коридори в Київській, Запорізькій, Харківській та Луганській областях», – повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    Як повідомляв «Главком», для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні, 22 березня, мали працювати три гуманітарних коридори. Для цього із Запоріжжя до Маріуполя вже вирушив 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

    Тим часом очільник МЗС Греції хоче супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя. У Маріуполі проживають десятки тисяч етнічних греків.

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    Теги: Запоріжжя МЗС Маріуполь росія окупанти війна вантажівки гуманітарна допомога Україна окупація Ірина Верещук звільнення #stoprussia
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    Евакуація маріупольців: Верещук розповіла про результати