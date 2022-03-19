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    Демілітаризація Росії. Українці захопили станцію радіоперешкод окупантів

    Новий трофей захисників України - Демілітаризація Росії. Українці захопили станцію радіоперешкод окупантів
    Новий трофей захисників України

    «В них трохи постріляли – і вони втекли»

    У мережі з'явилося на відео, на якому зафіксовано покинути російськими окупантами станцію радіоперешкод. Однак, техніка не довго чекала на нових власників. Станція майже відразу перейшла до рук захисників України.

    «В них (російських окупантів – ред.) трохи постріляли – і вони втекли», – зазначає автор відео.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

    Нагадаємо, кілька днів тому вояки ССО України підібралися до ворога впритул та захопили його радіолокаційну станцію.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Демілітаризація Росії. Українці захопили станцію радіоперешкод окупантів