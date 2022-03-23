На Сумщині окупанти викрадають авто, щоби прорватися вглиб України – Живицький

Агресори прикриваються мирними мешканцями вчиняючи злочини

Російські окупанти постійно викрадають шкільні автобуси, авто спецслужб та цивільні машини. Ймовірно для того, щоб під виглядом мирних жителів прорватися до інших міст. Про це на своїй сторінці у Telegram написав голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він навів номери автомобілів, які окупанти викрали за минулі дві доби:

«Тойота Хайлюкс» ВМ8200ВІ

Автобус «АС4234» ВМ4559АА

«Тойота Лендкрузер 200» ВМ0070ВІ

«Део Нексія» ВМ9689СК

Три машини зеленого кольору «ВАЗ2121 Нива»

АТ6348СЕ;

АТ6349СЕ,

АТ4345СЕ.

«ВАЗ 21113» ВМ3449АМ темнозелена

Карета швидкої «Пежо Боксер» ВМ6643ВВ

Пожежна машина у с. Великий Бобрик

Чиновник закликав громадян, у кого було викрадено авто, негайно повідомляти поліції за номером 102.

«Наразі важливо контролювати, щоб машини з орками не заїжджали в наші населені пункти через гуманітарні коридори чи будь-якими іншими шляхами!» – написав він.

Нагадаємо, окупаційні війська порушили домовленості і не пустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та села Мелекино.