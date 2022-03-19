Пресконференція полонених військовослужбовців РФ (онлайн-трансляція)
Полонені військові погодилися розповісти про злочинні накази
Сьогодні у Києві відбувається черговий брифінг полонених російських військових. Цього разу про звірства путінської армії розповідають: Руденко Ігор Олексійович, Магомедкірімов Рафік Рамісовіч, Тупілкін Ігор Євгенович, Фоменко Олександр Сергійович, Железняк Олексій Павлович, Мустафаєв Магсад Самондарович.
Нагадаємо, 2 березня також троє полонених офіцерів МВС Росії визнали, що виконували злочини в Україні. Про це вони заявили на прессконференції у столиці України. За їхніми словами, злочинний наказ їм дало командування, а воно отримало його від президента РФ Путіна.