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    Події в Україні

    Пресконференція полонених військовослужбовців РФ (онлайн-трансляція)

    Полонені розкажуть про свої злочини в Україні - Пресконференція полонених військовослужбовців РФ (онлайн-трансляція)
    Полонені розкажуть про свої злочини в Україні
    скріншот із відео

    Полонені військові погодилися розповісти про злочинні накази

    Сьогодні у Києві відбувається черговий брифінг полонених російських військових. Цього разу про звірства путінської армії розповідають: Руденко Ігор Олексійович, Магомедкірімов Рафік Рамісовіч, Тупілкін Ігор Євгенович, Фоменко Олександр Сергійович, Железняк Олексій Павлович, Мустафаєв Магсад Самондарович.

    Автор: Інтерфакс Україна

    Нагадаємо, 2 березня також троє полонених офіцерів МВС Росії визнали, що виконували злочини в Україні. Про це вони заявили на прессконференції у столиці України. За їхніми словами, злочинний наказ їм дало командування, а воно отримало його від президента РФ Путіна.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Пресконференція полонених військовослужбовців РФ (онлайн-трансляція)