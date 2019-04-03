У Великій Британії виникли проблеми через 20 списаних підводних човнів



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Утилізація всіх субмарин буде коштувати 7,5 млрд фунтів стерлінгів

Міністерство оборони Великої Британії розкритикували за неефективну систему утилізації списаних атомних підводних човнів. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Так, із 1980 року було списано 20 човнів, які на сьогодні перебувають в зберіганні. Це в два рази більше, ніж кількість діючих субмарин. При цьому на 9 списаних субмаринах і досі знаходяться радіоактивні матеріали ядерного реактору. А 7 підводних човнів перебувають в процесі утилізації довше, ніж вони служили на флоті.

Зазначимо, що жодна нова субмарина не проходила процес виїмки ядерного пального із 2004 року через невідповідність технічних умов. Процес відновиться лише в 2023 році. Утримання всіх списаних субмарин коштувало країні 500 млн фунтів стерлінгів. Загалом же за оцінками оборонного відомства утилізація всіх 30-и, як списаних, так і діючих субмарин в наступні 120 років буде коштувати 7,5 млрд фунтів стерлінгів.

Між іншим, раніше стало відомо, що ВМФ США підпише контракт на створення 10 ударних субмарин. При цьому 9 із 10 човнів матимуть новий модуль (VPM), який дозволить збільшити кількість крилатих ракет Tomahawk на борту із 16 до 40.

Зазначимо також, що Франція створить для Австралії 12 нових субмарин.

Крім того, в лютому стало відомо, що Британія збільшить військову присутність в Арктиці через агресію Росії.