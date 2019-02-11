Франція створить для Австралії 12 нових субмарин



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ВМФ Австралії замовив 12 субмарин

Вартість угоди складе 35,5 млрд доларів

Уряд Австралії підписав в понеділок виробничу угоду (Стратегічна угода про партнерство) із французькою суднобудівельною компанією Naval Group щодо створення 12 нових субмарин для свого флоту. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вартість цієї домовленості складає 50 млрд австралійських доларів або 35,5 млрд американських доларів. Тим самим був завершений дворічних період суперечок між Канберрою і французькою компанією, який ставив під сумнів попереднє рішення Австралії щодо обрання саме французьких субмарин на заміну підводних човнів класу Коллінс австралійського флоту.

Підписана в понеділок домовленість на відміну від попереднього рішення 2016 року повністю регламентує всі етапи створення 12 субмарин для ВМФ Австралії. За словами очільника австралійського уряду Скотта Моррісона дана домовленість гарантує те, що флот країни завжди буде попереду коли мова йде про ударних потенціал.

Створення нового класу субмарин, перша із яких надійне до Австралійського ВМФ на початку 2030-х років, є частиною загального плану щодо модернізації флоту країни для підтримання безпеки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.