У Вероні щодо Порошенка був розіграний політичний спектакль Кремля – посол



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За словами Перелигіна, «успішне просування України в багатьох сферах не дає спокою режиму в Москві»

Посол України в Італії Євген Перелигін вважає, що позбавлення президента Петра Порошенка звання почесного громадянина Верони було зрежисоване Кремлем.

Про це дипломат заявив «Європейській правді».

За його словами, проект резолюції про позбавлення звання українського президента був зареєстрований у міськраді Верони ще в грудні 2017 року за ініціативи лідера молодіжного крила партії «Ліга півночі» (сьогодні партія «Ліга» - Ред.), відомої проросійським спрямуванням.

«Аналіз тексту документа, а також той факт, що його підписали майже всі представники партії «Ліга півночі», яка перемогла у Вероні на комунальних виборах, свідчать про цілком політичну спрямованість цього рішення», - зазначив посол.

Дипломат наголошує, що рішення попереднього складу міськради надати почесне громадянство міста Порошенку та зробити безкоштовний вхід для українських громадян у музеї міста протягом минулого року «стало щирою реакцією місцевих депутатів», тоді як «успішне просування України в багатьох сферах не дає спокою режиму в Москві».

«Саме тому і був розіграний політичний спектакль Кремля у виконанні веронських артистів», - пояснив Перелигін.

Посол додав, що провідні італійські медіа подавали інформацію про рішення веронської міськради, цитуючи українську позицію під загальною назвою «Режисура Кремля – Веронське виконання або маріонетки Путіна».

Крім того, тогочасний мер Верони Флавіо Тозі, який вручив звання Порошенку, коментував рішення по телебаченню з позицією на основі заяви української сторони. У нинішнього мера Федеріко Сбоаріни, за словами посла, протилежна думка: він обурився, що його депутати не маріонетки.

Раніше повідомлялося, що міська рада Верони позбавила президента України Петра Порошенка звання почесного громадянина міста.