У Вільнюсі скасували всі рейси літаків Superjet-100



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Скасувані рейси, які було заплановано на вечір понеділка, 6 травня, і ранок вівторка, 7 травня

Аеропорт Вільнюсу скасував найближчі рейси до Москви, які мали б здійснюватися літаками Superjet-100.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Зазначається, що скасували рейси, які було заплановано на вечір понеділка, 6 травня, і ранок вівторка, 7 травня.

Представник Адміністрації цивільної авіації Відмантас Плета розповів, що поки ніякого рішення в зв'язку з посадками літаків Аерофлоту не прийнято.

Раніше повідомлялось, що російська авіакомпанія відмовилась від нових літаків Superjet 100.

У неділю, 5 травня, літак SSJ100 здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» після 28 хвинил польоту рейсом Москва-Мурманськ. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність. Повідомляють про блискавку, яка потрапила в літак, і після чого вийшли з ладу прилади. Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі, їх елементи потрапили в двигун, після чого виникла пожежа. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула. За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США. В МЗС України повідомили, що серед постраждалих в «Шереметьєво» була українка. В соцмережах вже опублікували список загиблих.

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