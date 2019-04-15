У Матіоса спростовують, що він втік з України



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У Матіоса кажуть, що він на місці, але слухавку прокурору не дають

У прес-службі військової прокуратури кажуть, що керівник нікуди не зникав, але трубку йому не дали

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос не виїжджав за межі України та наразі перебуває на робочому місці. Про це кореспонденту «Главкома» повідомили у прес-службі відомства.

Водночас співробітниця прес-служби відмовила виданню в отриманні короткого коментаря від Матіоса до кінця робочого дня і попросила направити інформаційний запит із проханням про інтерв’ю.

Як відомо, низка українських ЗМІ сьогодні повідомили про те, що Матіос терміново виїхав за межі країни. Першоджерелом цієї інформації став допис журналіста Василя Крутчака у Facebook: «Толік Матіос покинув країну. Зеленському та Коломойському він не потрібен бо вони зрадників не купують, а Петро буде його наздоганяти навіть не за злиття інформації про Свинарчуків, а за відео з сином».

Пізніше Крутчак додав: «Матіос дійсно покинув країну. Я можу вам сказати небагато, щоб не підставляти свої джерела. У нього серйозний конфлікт з президентом на тлі історії з Свинарчуками, і це логічно. Але є ще відео з сином президента, яке перебувало на смартфоні. Його поки що немає у публічному просторі. Це все, що я знаю. Але до вечора буду знати країну, куди він поїхав. Допускаю, що він (Матіос - ред.) ще зуміє знайти компроміс з владою».

Нагадаємо, компрометуюче відео з сином президента України Петра Порошенка Михайлом з'явилися в мережі 27 березня і спровокувало скандал. Відзначається, що відео було знято під час вечірок з однолітками, на всіх них хлопець дуже п'яний. Відео швидко розійшлось по сепаратистських сайтах.