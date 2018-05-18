Москаль: ФСБ готувало збройні провокації на Закарпатті

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Гранатомети, фото ілюстративне

В Ужгороді виявили чотири реактивні протитанкові гранатомети і 22 ручні протипіхотні гранати із запалами

В Ужгороді знайшли схрон з російською зброєю, яка готувалася для збройних провокацій на Закарпатті.

Про це повідомляє видання Zakarpatpost.net.

Зазначається, що в ніч проти вівторка 18 травня в мікрорайоні Радванка, що в Ужгороді, співробітники обласного управління СБУ під час проведення контррозвідувальних заходів виявили чотири реактивні протитанкові гранатомети РПГ-22 і 22 ручні протипіхотні гранати РГД-5 із запалами. При цьому наголошується, що і гранатомети, гранати були у справному стані та готові до використання.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що озброєння має безпосередній стосунок до 5-го розвідуправління ФСБ РФ, яке працює в країнах колишнього Радянського Союзу.

«Цей арсенал припасли для збройної провокації у разі загострення ситуації в області, яку ФСБ вже роками готує. Факт вилучення зброї свідчить про те, що, незважаючи на постійні провали своїх спецоперацій на Закарпатті, ФСБ не залишає надії розхитати тут ситуацію, щоб повторити донбаський сценарій в найзахіднішій області України, на кордоні з Євросоюзом», - заявив Москаль.

До слова, під час своєї поїздки до Ужгорода прем'єр-міністр Володимир Гройсман по-угорськи привітав учнів ЗОШ №10 з угорською мовою навчання.