На Харківщині у пенсіонера в гаражі виявили арсенал зброї часів Другої світової
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Розсилка
Вилучені предмети становили небезпеку для господаря оселі та його рідних: деякі боєприпаси могли здетонувати
У селі Зміївське, що на Харківщині, поліцейські виявили арсенал боєприпасів та вибухівки часів Другої світової війни, які 64-річний пенсіонер зберігав у гаражі.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Поліція виявили у зловмисника 1330 патронів, 41 гранату, 22 запали, 10 корпусів снарядів, 8 пострілів, 9 корпусів гранат та 10 кілограмів тротилу.
За інформацією експертів, вилучені предмети становили небезпеку для господаря оселі та його рідних: деякі боєприпаси могли здетонувати.
«Зі слів чоловіка стало відомо, що він тривалий час займався розкопками та збирав боєприпаси. Небезпечну колекцію він зберігав у власному гаражі», — пише поліція.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Запоріжжі поліція і СБУ затримали восьмеро осіб, які нелегально виробляли і продавали зброю та боєприпаси.