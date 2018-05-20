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    На Харківщині у пенсіонера в гаражі виявили арсенал зброї часів Другої світової

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    Вилучені предмети становили небезпеку для господаря оселі та його рідних: деякі боєприпаси могли здетонувати

    У селі Зміївське, що на Харківщині, поліцейські виявили арсенал боєприпасів та вибухівки часів Другої світової війни, які 64-річний пенсіонер зберігав у гаражі.

    Про це повідомляє поліція Харківської області.

    Поліція виявили у зловмисника 1330 патронів, 41 гранату, 22 запали, 10 корпусів снарядів, 8 пострілів, 9 корпусів гранат та 10 кілограмів тротилу.

    За інформацією експертів, вилучені предмети становили небезпеку для господаря оселі та його рідних: деякі боєприпаси могли здетонувати.

    «Зі слів чоловіка стало відомо, що він тривалий час займався розкопками та збирав боєприпаси. Небезпечну колекцію він зберігав у власному гаражі», — пише поліція.

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    На Харківщині у пенсіонера в гаражі виявили арсенал зброї часів Другої світової
    На Харківщині у пенсіонера в гаражі виявили арсенал зброї часів Другої світової
    На Харківщині у пенсіонера в гаражі виявили арсенал зброї часів Другої світової

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

    Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Запоріжжі поліція і СБУ затримали восьмеро осіб, які нелегально виробляли і продавали зброю та боєприпаси. 

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