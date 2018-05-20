На Харківщині у пенсіонера в гаражі виявили арсенал зброї часів Другої світової

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Вилучені предмети становили небезпеку для господаря оселі та його рідних: деякі боєприпаси могли здетонувати

У селі Зміївське, що на Харківщині, поліцейські виявили арсенал боєприпасів та вибухівки часів Другої світової війни, які 64-річний пенсіонер зберігав у гаражі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліція виявили у зловмисника 1330 патронів, 41 гранату, 22 запали, 10 корпусів снарядів, 8 пострілів, 9 корпусів гранат та 10 кілограмів тротилу.

За інформацією експертів, вилучені предмети становили небезпеку для господаря оселі та його рідних: деякі боєприпаси могли здетонувати.

«Зі слів чоловіка стало відомо, що він тривалий час займався розкопками та збирав боєприпаси. Небезпечну колекцію він зберігав у власному гаражі», — пише поліція.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі поліція і СБУ затримали восьмеро осіб, які нелегально виробляли і продавали зброю та боєприпаси.