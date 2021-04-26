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    У восьми регіонах України за добу не зробили жодного щеплення від Covid-19

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    В Україні завершили вакцинацію лише п'ять людей - У восьми регіонах України за добу не зробили жодного щеплення від Covid-19
    В Україні завершили вакцинацію лише п'ять людей
    Фото з відкритих джерел

    До листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 492 494 людини

    Станом на 26 квітня 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них п'ять осіб отримали обидві дози вакцини. Про це повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зазначимо, що протягом неділі найбільше щеплень зробили у м.Харківській області (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях.

    У Києві та семи областях (Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській) за добу не зробили жодного щеплення.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
    • м. Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;
    • Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;
    • Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;
    • Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;
    • Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;
    • Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;
    • Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;
    • Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;
    • Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;
    • Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;
    • Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;
    • Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;
    • Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;
    • Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;
    • Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;
    • Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;
    • Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;
    • Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;
    • Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;
    • Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;
    • Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;
    • Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;
    • Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;
    • Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;
    • Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.


    Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

    Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.

    В Україні станом на 26 квітня 2021 року зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

    За минулу добу у світі діагностували понад 727 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США. Україна займає 16 місце у світі та восьме в Європі.

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    Теги: Крим здоров'я Максим Степанов щеплення коронавірус
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