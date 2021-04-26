У восьми регіонах України за добу не зробили жодного щеплення від Covid-19

В Україні завершили вакцинацію лише п'ять людей

До листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 492 494 людини

Станом на 26 квітня 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них п'ять осіб отримали обидві дози вакцини. Про це повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зазначимо, що протягом неділі найбільше щеплень зробили у м.Харківській області (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях.

У Києві та семи областях (Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській) за добу не зробили жодного щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;

Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;

Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;

Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;

Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;

Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;

Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;

Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;

Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;

Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;

Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;

Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;

Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;

Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;

Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;

Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;

Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;

Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;

Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;

Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.



Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.

В Україні станом на 26 квітня 2021 року зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

За минулу добу у світі діагностували понад 727 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США. Україна займає 16 місце у світі та восьме в Європі.