Минулої доби у Збройних силах виявили 22 нових хворих на коронавірус

Всього за час пандемії одужало 22 486 військовослужбовців

До закладів охорони здоровʼя госпіталізовано шість військових

У суботу, 24 квітня, серед військовослужбовців Збройних сил України було виявлено 22 нових хворих на Covid-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

«За минулу добу зареєстровано 22 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. В тому числі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб», – повідомили у Командуванні.

Станом на 10:00 25 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1815 осіб.

Всього за час пандемії одужало 22 486 осіб, летальних випадків 77. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 388 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 43 859 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3137 військові медики.

Протягом минулої доби вакциною проти Covid-19 щеплено 21 особу.

Нагадаємо, що із 1 квітня по червень 2021 року в Україні триває призов на строкову військову службу. До лав Збройних сил буде призвано 6500 осіб, що на 2500 людей менше, ніж торік. Після прибуття до військової частини нових призовників відправлятимуть на карантин на два тижні.