За добу в Україні виявили 5 062 інфікованих на Covid-19, померли 195 осіб

За останню добу захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники

В Україні станом на 26 квітня 2021 року зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 061 особа ;

; летальних випадків – 195 ;

; одужало – 6 910 осіб ;

; здійснено тестувань за добу – 25 248 .

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 030 333 особи;

одужало – 1 579 438 осіб;

летальних випадків – 42 518;

проведено ПЛР-тестувань – 9 256 290.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 492 494 людини.

Нагадаємо, Євросоюз влітку поточного року має намір почати приймати туристів, щеплених від коронавірусу нового типу вакцинами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA).