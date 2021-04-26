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    У світі на коронавірус хворіє понад 19 млн осіб. Україна знову в антирейтингах

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    У світі померли за добу майже 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус - У світі на коронавірус хворіє понад 19 млн осіб. Україна знову в антирейтингах
    У світі померли за добу майже 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США

    За минулу добу у світі діагностували понад 727 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США. Україна займає 16 місце у світі та 8 в Європі. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

    В Індії зафіксували понад 354 тисячі нових інфікувань, у Туреччині – понад 38 тисяч, а у США – понад 34 тисячі випадків.

    Окрім того, понад 32 тисячі хворих зареєстрували у Бразилії, а у Франції – понад 24 тисячі нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Іран та Колумбія.

    Україна серед країн світу займає 16 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

    У світі померли за добу майже 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус. За весь час пандемії вилікувались від недуги понад 125,3 тис. Наразі нараховується понад 19 млн активних випадків захворювання.

    З початку пандемії підтверджено 3,12 млн смертей від Covid-19.

    Тим часом, в Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей.

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    Теги: США Іран Колумбія Україна коронавірус
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