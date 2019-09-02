У законопроекті про зняття недоторканності треба врахувати висновки Венеціанської комісії та КСУ - «Європейська Солідарність»



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Співголова фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко

Геращенко порадила «не вигадувати український ровер чи самокат, а їхати на потязі, який приведе нас до Європейського Союзу»

«Європейська Солідарність», так само як і інші політичні сили меншості, дуже чітко наголошує на необхідності врахування позиції Венеційської комісії і застережень Конституційного суду України при голосуванні за зняття депутатської недоторканності. Про це сказала журналістам співголова фракції політичної партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко за підсумками погоджувальні ради.

«В ході обговорення важливого законопроекту щодо зняття депутатської недоторканності, окрім однієї політичної сили – партії більшості, всі інші політичні сили дуже чітко наголосили, що питання зняття депутатської недоторканності стоїть на порядку денному і всі мають його підтримати.

Але Верховна Рада України має діяти бездоганно. Не вигадувати український ровер чи самокат, а їхати на потязі, який приведе нас до Європейського Союзу», – особливо підкреслила Ірина Геращенко.

За її словами, під час обговорення також наголошувалось на важливості врахуванні і висновку Конституційного суду України, і так само висновку Венеційської комісії, який повністю підтверджує ці самі застереження.

«Для того, щоб не було жодної підстави для Конституційного суду скасувати наше з вами перше голосування, важливо, щоб ми з вами врахували ці застереження», – звернулась вона до учасників погоджувальної ради.

Ірина Геращенко також повідомила, що фракція «Європейська Солідарність» підготувала відповідний проект закону для того, щоб проголосувати дане рішення без процедурних порушень.

Нагадаємо, Рада проголосувала за законопроєкт про зняття недоторканності, автором якого є Порошенко.