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    Фракція «Європейська Солідарність» покинула засідання Ради

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    Фракція «Європейська Солідарність» покинула засідання Ради

    До порядку денного почали додавати додаткові питання

    Фракція «Європейська Солідарність» покинула сесійну залу парламенту, де досі триває перше засідання Верховної Ради IX скликання.

    Як повідомив журналістам у кулуарах парламенту глава фракції Артур Герасимов, таке рішення було ухвалено, оскільки опісля голосування за проєкт постанови «Про попереднє схвалення законопроєкту про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) в сесійній залі почалося «щось незрозуміле».

    Зокрема, до порядку денного почали додавати додаткові питання. 

    За словами Герасимова, текстів постанов цих законодавчих актів ніхто із присутніх у залі не бачив. 

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.

    Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

    Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

    Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

    Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

    Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.

     Читайте також: «Слуги народу» і їх «темники»

    Джерело: zik.ua

    МЗС Верховна Рада Європейська солідарність Артур Герасимов фракція
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