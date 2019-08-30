Депутат від партії Порошенка потрапив у жахливу ДТП
У Михайла Бондара зламані ребра, численні забої
Михайло Бондар, депутат-мажоритарник від «Європейської солідарностіБондар потрапив у ДТП і перебуває в лікарні потрапив у ДТП в Житомирській області. У народного обранця зламані ребра, численні забої.
Михайло Бондар прямував з Києва на вихідні до родини в Сокаль Львівської області. Нардеп скористався сервісом пошуку автомобілів «Бла бла кар».
«Я АТОвець. Тому, якщо є можливість придбати машину - то капеланам купили автобус, то так джипи там хлопцям... Тобто, я поки без машини. Тому користуюся ось таким чином послугою «Бла бла карс. Це швидко, це добре», - пояснив нардеп.
У машині, крім Бондара, були водій з дружиною і ще один пасажир.
«Як сталася сама аварія, я не бачив. Оскільки напередодні сиділи допізна і голосували - я, відповідно, заснув. І пасажир, який був ще один, теж заснув. Я здригнувся вже від самого удару. ... Машина кілька разів перекинулася. Витягли всіх. Всі живі», - розповів Бондар.
За словами нардепа, життя йому та решті, хто були в машині, врятували ремені безпеки.
Депутата доставили до Коростишівської центральної районної лікарні. У Бондара, ймовірно, зламані ребра.
Причини ДТП встановлює поліція. За словами водіїв-очевидців, у машини, в якій їхав нардеп, луснуло колесо.
Михайло Бондар - депутат-мажоритарник від фракції «Європейська солідарність». Він переміг в окрузі №119 (Львівська область). У Верховній Раді попереднього скликання Бондар був членом фракції «Народного фронту» та обіймав посаду голови підкомітету з питань вугільної промисловості.
Джерело: Цензор.НЕТ