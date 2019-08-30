Рада проголосувала за законопроєкт про зняття недоторканності, автором якого є Порошенко



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Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року

Цієї ночі Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроєкт №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

За відповідний законопроєкт №7203, як відомо, проголосували 363 народних депутати.

Законопроєкт №7203 був зареєстрований у парламенті VIII скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Ним передбачено виключення зі статті 80 Конституції положення, що гарантує парламентаріям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими чи заарештованими без згоди Верховної Ради.

Таким чином, у статті 80 Конституції залишиться норма про те, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Передбачається, що закон набере чинності з 1 січня 2020 року. Перед голосуванням законопроєкт №7203 був включений до порядку денного.

Варто також відмітити, що законопроєкт Порошенка наразі на сайті парламенту зареєстрований за датою 30.08.19р.

Як відбувалось обговорення і голосування - дивіться на відео:

Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.



Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.



В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.



